Life Itself: Oscar Isaac e Olivia Wilde nella nuova clip ufficiale

Amazon Studios ha diffuso in streaming un'altra clip ufficiale di Life Itself, commedia mista a dramma sentimentale dall’autore di This Is Us, Dan Fogelman, al suo esordio alla regia di un film per il cinema.

Nel film seguiremo una giovane coppia di innamorati che dai primi affetti del college arriverà fino al matrimonio e alla nascita del primo figlio, ma un’inaspettata piega negli eventi creerà riverberazioni che avranno eco e conseguenze attraverso i continenti e i periodi della vita stessa.

Protagonista della nuova clip è la coppia principale del racconto, composta da Oscar Isaac e Olivia Wilde.

Nell’immenso cast che apparirà nella pellicola troveremo appunto Oscar Isaac (Star Wars: Gli Ultimi Jedi), Olivia Wilde (TRON: Legacy), Antonio Banderas (La maschera di Zorro), Annette Bening (American Beauty), Olivia Cooke (Ready Player One), Sergio Peris- Mencheta (Resident Evil: Afterlife), Laia Costa, Alex Monner e Mandy Patinkin (Homeland, The Princess Bride).

Ambientato tra New York e Carmona, in Spagna, Life Itself celebre la condizione umana e tutte le sue complicazioni con umorismo, intelligenza e amore. Prodotto da Marty Bowen, Wyck Godfrey e Aaron Ryder, il film esordirà nelle sale statunitensi il 21 settembre 2018, con alle porte la ricca stagione dei premi che condurrà fino agli Oscar del 2019. La presentazione ufficiale è avvenuta al Toronto International Film Festival.

Su queste pagine potete visualizzare anche il trailer di Life Itself, mentre di seguito è disponibile un nuovo poster. Per quanto riguarda This Is Us, creata anch'essa da Fogelman, la serie con Milo Ventimiglia, Mandy Moore e Sterling K. Brown ha da poco terminato la sua seconda stagione (in Italia è disponibile la prima su Amazon Prime) ed è attesa per la terza.