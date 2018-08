Life Itself: nuovo poster per il film Amazon con Oscar Isaac e Olivia Wilde

Nelle scorse ore Amazon Studios ha pubblicato il nuovo poster per l'attesissimo Life Itself, il nuovo dramedy scritto e diretto dal celebre autore Dan Fogelman.

Quando una giovane coppia di New York passa dal romanticismo universitario al matrimonio e alla nascita del loro primo figlio, i colpi di scena inaspettati del loro viaggio creano risonanze che echeggiano sui continenti e attraverso le vite di moltissime persone.

In Life Itself, l'acclamato regista e sceneggiatore Dan Fogelman (sceneggiatore di Crazy, Stupid Love e produttore di This Is Us) esamina i pericoli e i vantaggi della vita di tutti i giorni in una saga multigenerazionale con un ensemble internazionale tra cui spiccano Oscar Isaac (Operation Finale, Star Wars: The Last Jedi), Olivia Wilde (TRON: Legacy), Antonio Banderas (La Maschera di Zorro), Annette Bening (American Beauty), Olivia Cooke (Ready Player One, Amiche di Sangue), Sergio Peris- Mencheta (Resident Evil: Afterlife), Laia Costa, Alex Monner e Mandy Patinkin (Homeland, The Princess Bride).

Ambientato a New York e Carmona, in Spagna, Life Itself celebra la condizione umana e tutte le sue complicazioni con umorismo, intensità e amore. Il film è prodotto da Marty Bowen, Wyck Godfrey e Aaron Ryder. Il film debutterà nelle sale il 21 settembre 2018.

In attesa date un'occhiata al poster e al primo trailer, che trovate qui sotto.