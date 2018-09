Life Itself: Antonio Banderas protagonista della nuova clip ufficiale

Gli Amazon Studios hanno diffuso in streaming una nuova clip ufficiale di Life Itself, commedia mista a dramma sentimentale firmata dall’autore di This Is Us, Dan Fogelman e già uno dei film più attesi dell’anno.

Nel film seguiremo una giovane coppia di innamorati che dai primi affetti del college arriverà fino al matrimonio e alla nascita del primo figlio, ma un’inaspettata piega negli eventi creerà riverberazioni che avranno eco e conseguenze attraverso i continenti e i periodi della vita stessa.

Il protagonista della nuova clip è il personaggio di Antonio Banderas, che riflette sul proprio passato e la propria esistenza.

Nell’immenso cast che apparirà nella pellicola troveremo Oscar Isaac (Star Wars: Gli Ultimi Jedi), Olivia Wilde (TRON: Legacy), Antonio Banderas appunto (La maschera di Zorro), Annette Bening (American Beauty), Olivia Cooke (Ready Player One), Sergio Peris- Mencheta (Resident Evil: Afterlife), Laia Costa, Alex Monner e Mandy Patinkin (Homeland, The Princess Bride).

Ambientato tra New York e Carmona, in Spagna, Life Itself celebre la condizione umana e tutte le sue complicazioni con umorismo, intelligenza e amore. Prodotto da Marty Bowen, Wyck Godfrey e Aaron Ryder, il film esordirà nelle sale statunitensi il 21 settembre 2018, con alle porte la ricca stagione dei premi che condurrà fino agli Oscar del 2019. La presentazione ufficiale è avvenuta al Toronto International Film Festival.

Su queste pagine potete visualizzare anche il trailer e il poster ufficiale di Life Itself. Per quanto riguarda This Is Us, creata anch'essa da Fogelman, la serie con Milo Ventimiglia, Mandy Moore e Sterling K. Brown ha da poco terminato la sua seconda stagione (in Italia è disponibile la prima su Amazon Prime) ed è attesa per la terza.