Life in a day 2020: arriva il sequel del progetto di Ridley Scott e Kevin Macdonald

Dieci anni dopo il film, YouTube ha ordinato il sequel di Life in a Day, che vedrà di nuovo insieme Ridley Scott, nelle vesti di produttore esecutivo, e il regista Kevin Macdonald. Come il precedente, il nuovo documentario metterà insieme centinaia di video girati nello stesso giorno da utenti di tutto il mondo.

Life in a Day 2020 sarà presentato al prossimo Sundance Film Festival, e sarà disponibile su YouTube nel 2021. Il film è uno dei primi a essere confermati per il festival patrocinato da Robert Redford, che di solito non rivela i titoli selezionati fino a dicembre.

La giornata scelta per raccontare la vita sulla Terra è quella del 25 luglio 2020: tutti quelli che vorranno partecipare quel giorno gireranno un breve video, e avranno tempo per inviarlo a lifeinaday.youtube entro il 2 agosto, sperando di essere scelti e di comparire nel prodotto finale.

In calce alla news vediamo anche un breve video in cui Kevin Macdonald e Ridley Scott spiegano il progetto, invitando il pubblico a partecipare. "Realizzare il primo Life in a Day è stata una delle esperienze più gioiose e rivelatrici della mia vita" ha dichiarato Macdonald in una nota. "Sono entusiasta, di realizzare, dieci anni dopo, Life in a Day 2020. In questo periodo, come siamo cambiati? Come è cambiata la nostra relazione con il filmare noi stessi? E in questo straordinario punto di svolta nella storia, cosa speriamo per il nostro futuro?"

Un team di circa 30 persone analizzerà poi i vari filmati, e per il montaggio il regista conterà sulla collaborazione di Mdhamiri Á Nkemi, Sam Rice-Edwards e Nse Asuquo.

Ridley Scott, intanto, starebbe pensando anche a un film sulla pandemia globale.