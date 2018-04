Lif of the Party, nuovo poster e trailer ufficiale della commedia con Melissa McCarthy

È grazie alla New Line Cinema che quest'oggi possiamo mostrarvi un nuovo trailer ufficiale e un poster di Life of the Party, nuova ed esilarante commedia al femminile con protagonista Melissa McCarthy e diretta dal marito dell'attrice, Ben Falcone (The Boss).

La storia del film ruoterà intorno alla casaling Deanna (McCarthy) che vuole togliersi il rimpianto di non essere mai andata al college, decidendo di iscrivercisi dopo il divorzio con il marito, finendo nello stesso corso della figlia. A questa l'idea di avere la madre in giro non andrà propriamente a genio, come sospettabile, ma l'iscrizione al college sarà l'occasione per Deanna di riabbracciare la tanto agognata libertà a una spensieratezza che forse anche in giovane età non aveva mai sperimentato a fondo.



La commedia di preannuncia divertente e con un taglio prettamente femminile, come altri film con protagonista la McCarthy, idola della commedia americana e molto amata sia in patria che all'estero. Al suo fianco in Life of the Party vedremo anche Gillian Jacobs, Maya Rudolph, Julie Bowen, Matt Walsh, Molly Gordon, Stephen Root, Jackie Weaver, Adria Arjona, Debbie Ryan e Jessie Ennis, per un'uscita prvista nelle sale americane il prossimo 11 maggio.



La data d'uscita italiana non è ancora stata ufficializzata.