Liev Schreiber, la star gira in Italia un film con Laura Morante tratto da Hemingway

La star de Il caso Spotlight e Ray Donovan, Liev Schreiber, è la star principale dell'adattamento del romanzo di Ernest Hemingway ambientato a Venezia, Di là dal fiume e tra gli alberi (Across the River and Into the Trees). Nel cast del film anche diversi interpreti italiani, fra cui Laura Morante, Matilda De Angelis e Giancarlo Giannini.

Liev Schreiber interpreterà il colonnello Richard Cantwell, personaggio semi-autobiografico di Hemingway, un ufficiale americano in servizio in Italia subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, che apprenderà di essere affetto da una malattia terminale e che deciderà di visitare in solitaria i luoghi del passato nel paesaggio lagunare. In quel momento incontrerà una giovane contessa capace di regalargli nuove speranze.



Di là dal fiume e tra gli alberi è il penultimo romanzo di Ernest Hemingway pubblicato quando lo scrittore era ancora in vita. I due protagonisti vennero ispirati da persone che Hemingway aveva realmente conosciuto: l'ufficiale era il suo amico colonnello Buck Lanham, un soldato decorato di cui lo scrittore ebbe l'onore di assistere in prima persona all'eroicità quando lavorava come corrispondente, mentre la donna, Adriana Ivancich, era figlia di un aristocratico di cui si era infatuato. La produzione dovrebbe cominciare il mese prossimo a Venezia, seguendo scrupolosamente le normative anti-COVID.

Il progetto verrà supportato dalla regione Veneto. Nel cast del film anche Javier Cámara. La regia è affidata a Paula Ortiz, su script di Peter Flannery.

A febbraio Showtime ha cancellato la serie Ray Donovan, della quale Schreiber era protagonista.