Liesl Tommy dirigerà il biopic su Aretha Franklin con protagonista Jennifer Hudson

È oggi il sempre affidabile Deadline a informarci che la MGM Productions ha trovato in Liesl Tommy il regista per portare sul grande schermo il biopic dedicato alla grande Aretha Franklin, progetto di cui si parla ormai da anni e che vedrà Jennifer Hudson nei panni della straordinaria cantante.

Tommy è soprattutto conosciuto per il suo lavoro in ambito teatrale, molto apprezzato e applaudito, tanto che gli è valso nel 2016 anche un Tony Award per il suo Eclipsed. A sceneggiare il film, che si intitolerà Respect - dall'omonima canzone - troveremo Callie Khouri, creatrice di Nashville. Il biopic coprirà molta della vita della cantante, partendo dalla sua infanzia fino al successo mondiale e al suo status di leggenda, nota anche per il suo impegno civile.



Il regista ha dichiarato: "Da cineasta, non c'è dono migliore che poter essere in grado di poter portare in sala questa cronaca trascendente della lotta di una donna per l'autorealizzazione insieme a un talento come Jennifer Hudson o alla stessa Callie Khouri".



Il progetto del biopic sarà finanziato e distribuito dalla MGM. La vita della leggenda del soul copre un arco di sei decenni, dalle sue prime registrazioni come giovane cantante gospel fino alla sua ultima pubblicazione, A Brand New Me: Aretha Franklin with the Royal Philharmonic Orchestra. Non si contano più le hit di successo, tra cui la reinterpretazione del brano di Otis Redding, Respect – cantato da Jennifer Hudson al party. Il brano negli anni è diventato un inno femminista e ha elevato la figura di Aretha Franklin quale combattente per i diritti civili e dei movimenti femminili.

A produrre il film saranno Scott Bernstein (Straight Outta Compton) e il produttore discografico Harvey Mason Jr., che ha già lavorato con la Franklin e ha prodotto il musical di successo Dreamgirls, che è valso alla Hudson il suo Oscar come miglior attrice non protagonista.