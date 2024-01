Lidsay Lohan offesa dal remake di Mean Girls: la battuta incriminata

Il remake di Mean Girls ha fatto a meno delle protagoniste storiche Lindsay Lohan, Rachel McAdams e Amanda Seyfried, ma non per questo si è dimenticato di loro: gli omaggi, però, non sempre riescono, e quello (se omaggio vogliamo chiamarlo) a Lindsay Lohan sembra in effetti aver urtato non poco la sensibilità dell'attrice.

Nel corso di una scena del film accusato di pubblicità ingannevole negli Stati Uniti vediamo infatti la cantante Meghan Thee Stallion apostrofare una delle protagoniste come "fire crotch", termine slang utilizzato spesso per apostrofare in maniera negative le persone dai capelli rossi e che il produttore Brandon Davis aveva utilizzato con fare dispregiativo proprio riferendosi a Lohan.

Un passaggio che non è passato inosservato, come dimostra la reazione della star di Quel Pazzo Venerdì: "Lindsay è davvero ferita e delusa da quel riferimento presente nel film" sono state le dichiarazioni della sua portavoce Leslie Sloane, tramite la quale Lohan ha quindi fatto sapere di non aver per niente apprezzato quello che potrebbe esser stato un tentativo del film di fare dell'ironia proprio su quell'episodio avvenuto 18 anni fa. Vedremo se qualche membro del cast o della produzione vorrà commentare la cosa: polemiche a parte, qui trovate il punteggio con cui Mean Girls ha esordito su Rotten Tomatoes.