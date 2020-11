LIDL, dopo le scarpe Harry Potter: la magia arriva con pantofole, pigiami e felpe

Anche se è passato un po' di tempo dalla conclusione della saga (tanto che Ron Weasley è diventato padre ), Harry Potter è ancora presente nel cuore di tutti i fan: per questo LIDL ha deciso di lanciare una linea di abbigliamento tutta incentrata sul celebre mondo ideato da J.K. Rowling.

Come è possibile vedere nel sito ufficiale, a partire dal 16 novembre sono disponibili felpe, pigiami e pantofole per grandi e piccini, perfetti per le serate da trascorrere di fronte al camino nella Sala Comune di Grifondoro. Nel catalogo ci sono anche orologi da polso per bambini e action figure.

Molti di questi prodotti andranno sicuramente a finire sotto l'albero di Natale di molte famiglie, e come da tradizione LIDL il punto forte dell'offerta è il prezzo, con prodotti che si aggirano tra i 6€ e i 10€. La catena di supermercati è nota per lanciare simili offerte, in modo da rafforzare il nome del brand e attirare consumatori da ogni dove.

In questo periodo è arrivata una folle offerta sulle scarpe LIDL, divenute subito introvabili e quindi rivendute a migliaia di euro su ebay. L'idea potrebbe essere quella di bissare il successo, ma speriamo che i poveri clienti non siano costretti ad addentrarsi nei meandri più bui di Notturn Alley e sborsare centinaia di galeoni per aggiudicarsi un paio di pantofole di Hogwarts.

Cosa ne pensate? Potrebbe essere l'abbigliamento giusto da indossare per una maratona di Harry Potter?