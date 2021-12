Licorice Pizza: svelati trailer italiano e data d'uscita del film di Paul Thomas Anderson

Eagle Pictures ha diffuso in streaming la versione italiana del trailer ufficiale di Licorice Pizza, nuovo film scritto e diretto da Paul Thomas Anderson che segna il ritorno al cinema del regista a quattro anni da Il Filo Nascosto. La pellicola, già ampiamente elogiata dalla critica statunitense, ha ora una data d'uscita italiana fissata al 2022.

Insieme al trailer italiano di Licorice Pizza, la Eagle ha svelato anche la data d'uscita nelle nostre sale, fissata per il 3 febbraio 2022, quindi in piena stagione degli Oscar. E' molto probabile, infatti, che il film venga nominato in parecchie categorie e che quindi la distribuzione italiana voglia sfruttare questo fattore a suo favore. Il trailer italiano è identico a quello originale diffuso alla fine dello scorso settembre in rete.

Licorice Pizza è il nuovo titolo di Soggy Bottom, e vede la presenza nel cast di interpreti come Sean Penn, Benny Safdie e Tom Waits. Il film è incentrato sulle figure dei giovani Alana Kane (Alana Haim) e Gary Valentine (Cooper Hoffman figlio del compianto Philip Seymour Hoffman), che crescono e si innamorano nella San Fernando Valley del 1973. Nel film Bradley Cooper interpreta Jon Peters, partner di Barbra Streisand e produttore cinematografico noto per il mancato progetto Superman Lives.

Nel 1999, Jon Peters aveva affidato a Kevin Smith il progetto di un reboot di Superman, che non prese mai corpo anche a causa delle bizze e delle stranezze del produttore. Come ha raccontato il regista di Clerks, per esempio, Peters si era impuntato sul fatto che Superman non dovesse indossare il suo iconico costume rosso e blu, e non avesse la capacità di volare. Inoltre, nel terzo atto del film, il supereroe avrebbe affrontato un gigantesco ragno, che secondo il produttore era ispirato a 20.000 leghe sotto i mari di Jules Verne.

Vi starete chiedendo, poi, perché il film si chiama Licorice Pizza? la parola varrebbe come vecchio slang per i dischi in vinile, LP per essere specifici. Per coincidenza, “Licorice Pizza” è anche il nome di una vecchia catena di negozi di dischi nel sud della California, in attività dal 1969.