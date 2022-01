Licorice Pizza: svelata la data d'uscita italiana del nuovo film di Paul Thomas Anderson!

Il trailer di Licorice Pizza, il nuovo film scritto e diretto da Paul Thomas Anderson, aveva promesso una data d'uscita italiana fissata per il 3 febbraio, data d'uscita purtroppo recentemente cancellata.

Ora, grazie ad una comunicazione di Eagle Pictures, possiamo confermarvi che Licorice Pizza arriverà in Italia dal 17 marzo prossimo: ambientato nel 1973, la pellicola racconta del cammino infido del primo amore tra Alana e Gary che crescono, corrono e si innamorano nella San Fernando Valley. In questo racconto per immagini accompagnato dai brani mai dimenticati di David Bowie, Paul McCartney, Nina Simone, The Doors, Anderson ha voluto al suo fianco un cast stellare: fanno compagnia ai giovanissimi e carismatici debuttanti Alana Haim (chitarrista della band Haim, che lo stesso Anderson ha diretto in numerosi videoclip) e Cooper Hoffman (figlio di Philip Seymour Hoffman, attore feticcio del regista), troviamo anche - in ruoli cameo memorabili - il due volte Premio Oscar Sean Penn (Mystic River, Milk), il regista e attore Bradley Cooper (A star is born, American Sniper, American Hustle, Il lato positivo), Tom Waits e Benny Safdie, regista e attore di Good Time e Diamanti Grezzi.

Tra i film favoriti per la vittoria degli Oscar 2022, Licorice Pizza è stato recentemente candidato a quattro Golden Globe ed è stato eletto miglior film dell'anno dalla National Board Review, con Paul Thomas Anderson premiato come miglior regista.

