Licorice Pizza, John C. Reilly su Alana Haim: 'È magnetica come Joaquin Phoenix'

Abbiamo visto nelle scorse settimane il trailer di Licorice Pizza, il nuovo lavoro di Paul Thomas Anderson che debutterà al cinema alla fine di novembre. John C. Reilly, che ha un piccolo ruolo nel film ed è un grande amico del regista, ha già avuto modo di vederlo e ha elogiato la protagonista Alana Haim.

John C. Reilly ha già lavorato con Anderson in film come Boogie Nights e Magnolia. Il nuovo film di Paul Thomas Anderson ha recentemente cambiato titolo: Licorice Pizza, fino allo scorso settembre, era infatti noto come Soggy Bottom. La trama è incentrata sulla storia d'amore tra due giovani interpretati da Cooper Hoffman (figlio dell'indimenticato Philip Seymour Hoffman) e Alana Haim. Quest'ultima, chitarrista della band Haim e al debutto come attrice, ha decisamente colpito Reilly.

"Conoscete la frase: Non riesco a staccare gli occhi da lei?" ha raccontato l'attore. "Avevo già provato quella sensazione prima, guardando un caminetto o un bambino, ma raramente con gli adulti. Quando ho visitato il set, ricordo di essermi seduto lì e di essere rimasto incollato al monitor, anche tra una ripresa e l'altra. Mi sono rivolto a Paul come a dirgli: Non puoi staccarle gli occhi di dosso, e lui: Vero?"

John C. Reilly si è poi lanciato in un paragone forse azzardato, ma senz'altro lusinghiero per Alana Haim. "L'unico altro attore che mi fa sentire così è Joaquin Phoenix. Guardarlo è come guardare un procione che rovista nei bidoni della spazzatura. Cosa farà adesso? Perché guardare qualcos'altro, quando posso guardare questo?"