Licorice Pizza, il film di Paul Thomas Anderson premiato ai National Board of Review 2021

I giurati del National Board of Review hanno assegnato il premio di miglior film del 2021 a Licorice Pizza, l'ultima fatica di Paul Thomas Anderson. Il film è stato scelto tra una lista di oltre 200 titoli, ma non stupisce affatto, considerando l'attesa che circonda la nuova opera di uno dei registi contemporanei più importanti.

Licorice Pizza è un bildungsroman che racconta la vita adolescenziale di un ragazzo, vagamente ispirato al leggendario produttore cinematografico Gary Goetzman. Il film comprende nel cast Sean Penn e le straordinarie performance di Cooper Hoffman e Alana Haim, membro della band musicale Haim, i cui videoclip sono spesso stati diretti da P.T. Anderson. Scoprite il trailer di Licorice Pizza, prossimamente nelle sale.



Il cineasta si è aggiudicato il premio per la miglior regia mentre i due protagonisti sono stati annunciati come vincitori della categoria Breakthrough Performance. Gli altri premi sono stati assegnati a Will Smith per la sua interpretazione in Una famiglia vincente - King Richard, che racconta l'ascesa nel tennis delle sorelle Williams.

Aunjanue Ellis, che interpreta la madre Brandy Williams, è stata nominata miglior attrice non protagonista.



Riconoscimenti anche per Rachel Zegler di West Side Story e per il regista iraniano Asghar Farhadi.

Licorice Pizza, inizialmente intitolato Soggy Bottom, arriverà nelle sale nordamericane entro fine anno.

Paul Thomas Anderson ha confessato che vorrebbe tornare a lavorare con Joaquin Phoenix, che ha diretto in The Master.