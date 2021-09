Licorice Pizza, Bradley Cooper è Jon Peters nel trailer del nuovo film di P.T. Anderson

Nella giornata di lunedì Universal Pictures ha pubblicato il trailer di Licorice Pizza, il nuovo film di Paul Thomas Anderson a quattro anni dal precedente, Il filo nascosto. Nel film Bradley Cooper interpreta Jon Peters, partner di Barbra Streisand e produttore cinematografico noto per il mancato progetto Superman Lives.

Le immagini del trailer sono visibili anche all'interno della notizia. Licorice Pizza è il nuovo titolo di Soggy Bottom, e vede la presenza nel cast di interpreti come Sean Penn, Benny Safdie e Tom Waits.

Il film è incentrato sulle figure dei giovani Alana Kane (Alana Haim) e Gary Valentine (Cooper Hoffman figlio del compianto Philip Seymour Hoffman), che crescono e si innamorano nella San Fernando Valley del 1973.

Nel 1999, Jon Peters aveva affidato a Kevin Smith il progetto di un reboot di Superman, che non prese mai corpo anche a causa delle bizze e delle stranezze del produttore. Come ha raccontato il regista di Clerks, per esempio, Peters si era impuntato sul fatto che Superman non dovesse indossare il suo iconico costume rosso e blu, e non avesse la capacità di volare. Inoltre, nel terzo atto del film, il supereroe avrebbe affrontato un gigantesco ragno, che secondo il produttore era ispirato a 20.000 leghe sotto i mari di Jules Verne.