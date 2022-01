Licorice Pizza, Alana Haim: 'In Viaggio con Pippo è il film migliore di sempre'

É da poco arrivato il trailer italiano di Licorice Pizza, che ha svelato anche la data di uscita del nuovo film di Paul Thomas Anderson: il 3 Febbraio 2022. I fan non vedono l'ora di vedere la pellicola, incuriositi in particolare dalla protagonista debuttante (nel cinema) Alana Haim. Proprio lei ha parlato dei suoi film preferiti in un'intervista.

L'attrice, nota come membro del gruppo pop familiare chiamato HAIM, ha citato diversi titoli nella sua conversazione con i-D magazine. Tra questi figurano grandi pellicole, come Incontri ravvicinati del terzo tipo di Spielberg, Parasite e il classico I 400 colpi. Tuttavia nessuno di questi ha guadagnato la cima della classifica. Haim ha indicato alcuni film di Anderson al secondo posto: tra questi There Will Be Blood, Punch-Drunk Love e Phantom Thread, che a suo parere ha una colonna sonora "folle".

Tuttavia a vincere è stato un titolo un po'... diverso: il musical-avventura della Disney intotolato A Goofy Movie, in italiano In Viaggio con Pippo. Il prodotto d'animazione datato 1995 è stato definito da Alana Haim come il "miglior film di tutti i tempi". Una scelta sicuramente inaspettata, ma che ha fatto sorridere tutti coloro che invece si aspettavano ben altro. E, soprattutto, una risposta spontanea la sua, caratteristica di Haim che ha sempre colpito Anderson.

Nel frattempo, mentre Licorice Pizza raccoglie i primi premi, attendiamo l'uscita in sala, che avverrà il 3 Febbraio 2022.