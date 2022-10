Licantropus in vetta alla Top 10 streaming negli USA insieme ad altri horror!

Mancano pochi giorni ad Halloween e gli spettatori si stanno preparando adeguatamente. Basta osservare la Top 10 dei film più visti sulle piattaforme streaming in America negli ultimi giorni per accorgersi che l'horror è il genere che domina lo streaming in questo periodo di zucche e fantasmi.

La classifica di Whip Media, un'app che tiene traccia degli interessi degli spettatori sulla piattaforma, mostra che Licantropus nell'ultima settimana si è preso con forza il primo posto della Top 10, strappandolo ad un altro titolo Disney, Hocus Pocus 2. Su Everyeye trova la recensione di Licantropus.



Il nuovo special Marvel è stato pubblicato lo scorso 7 ottobre. Diretto dal compositore e regista Michael Giacchino, Licantropus (Werewolf by Night) è stato scritto da Peter Cameron e Heather Quinn basandosi sull'omonimo personaggio Marvel. Protagonista è l'attore messicano Gael García Bernal nei panni di Jack Russell/Licantropus, un uomo afflitto da una maledizione che lo costringe a diventare un lupo mannaro pur mantenendo il proprio intelletto.



Il cast del film è completato da Laura Donnelly e Harriet Sansom Harris. Alla produzione il boss Marvel Kevin Feige.

In questi giorni la co-sceneggiatrice di Licantropus, Heather Quinn, che ha lavorato allo script con Peter Cameron, ha raccontato che scrivere per Marvel da Starbucks è impossibile. Il motivo? I fan e il livello di segretezza richiesta, che impedisce agli sceneggiatori di lavorare in luoghi pubblici.