Licantropus, la versione a colori dello speciale Marvel ha il suo primo trailer!

Sicuramente la Marvel al cinema ed in televisione negli ultimi tempi non sta ottenendo i risultati sperati, ma tra le tante cose andate diversamente dai piani, Licantropus si è decisamente rivelato una mosca bianca. Il primo prodotto horror all'interno dell'MCU ha certamente lasciato il segno in molti tra gli spettatori.

Le vicende di Jack Russell legate alla sua capacità di trasformarsi in un pauroso lupo mannaro durante ogni luna piena non potevano essere trasportati al meglio in live-action.

Grazie all'esperimento Licantropus infatti, la Marvel è certamente riuscita ad inserire all'interno del suo variegato universo anche quella giusta dose di horror che certamente dona un tocco di varietà in più all'intero franchise.

Il prodotto traeva evidente ispirazioni dai classici dell'orrore dei primi anni '50, realizzati in bianco e nero per forza di cose ma che riuscivano a scatenare la paura nel pubblico. Ebbene sembra che il mediometraggio del 2022 sia riuscito a centrare in pieno il punto, ecco perché è stato deciso di riproporre nuovamente Licantropus, ma questa volta a colori.

La nuova versione arriverà su Disney+ il 20 ottobre, giusto in tempo per farci trascorrere un terrificante Halloween. Voi che ne pensate?

