Licantropus, lo speciale Marvel getta le basi per la seconda stagione di She-Hulk?

Il giorno successivo all'ottavo episodio della serie MCU, She-Hulk: Attorney at Law, è stato pubblicato il primo speciale Marvel, Licantropus, diretto da Michael Giacchino. Una deviazione horror nel sentiero del Marvel Cinematic Universe che potrebbe aver posto le basi per la seconda stagione della serie con Tatiana Maslany.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su Licantropus, una delle opere più ingegnose su Disney+.



Licantropus (Werewolf by Night) presenta infatti per la prima volta nel franchise il personaggio di Ted Sallis/Man-Thing, interpretato da Carey Jones. Si tratta di un gigantesco mostro di palude intrappolato da una congrega di cacciatori di mostri che alla fine viene liberato da Jack Russell/Licantropus, interpretato da Gael García Bernal, ed Elsa Bloodstone (Laura Donnelly).



Lo speciale si conclude con Jack che si sveglia nella casa della palude di Ted, come se fosse una sorta di compagno di stanza di Man-Thing, ruolo ricoperto nei fumetti anche da Richard Rory. Creato da Steve Gerber e inizialmente alter ego dello stesso scrittore, Rory è un dj di una stazione radiofonica dell'Ohio vittima di una sfilza di assurde sfortune. Diventerà uno dei migliori amici di Man-Thing e soprattutto un interesse amoroso di Jennifer Walters. Ecco perché questo collegamento tra Licantropus e She-Hulk potrebbe essere una base importante per il futuro narrativo della serie MCU nel corso della seconda stagione. Cosa ne pensate?



Nel frattempo potete leggere la nostra recensione di Licantropus, il primo speciale MCU disponibile da ieri su Disney+.