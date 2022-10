Licantropus, la sceneggiatrice: 'Scrivere per la Marvel da Starbucks è impossibile'

Il primo speciale di Halloween dei Marvel Studios è ormai disponibile su Disney Plus da diversi giorni. Diretto dal noto compositore Michael Giacchino, la sceneggiatura di Licantropus è stata scritta dal regista in collaborazione con Heather Quinn.

In un'intervista con Collider, Quinn ha raccontato di aver ottenuto il lavoro dopo aver fatto parte del team di sceneggiatori della serie Disney Plus di Occhio di Falco, oltre ad aver sottolineato la profonda collaborazione con Giacchino durante il processo di scrittura. Inoltre, chiunque abbia un minimo di familiarità con il Marvel Cinematic Universe è a conoscenza di quanto sia elevato il livello di segretezza che circonda i progetti dei Marvel Studios. Proprio per questo motivo, Quinn ha evidenziato come Starbucks sia finito nella lista nera dei luoghi per gli sceneggiatori assunti da Kevin Feige.

“Una cosa da dire è che non puoi scrivere cose per la Marvel se sei da Starbucks a causa dei fan. Non puoi davvero scrivere in pubblico a causa del livello di segretezza che le circonda. Quindi non vado a lavorare nei bar quando scrivo roba Marvel".

Per salutarvi, vi lasciamo con le precedenti dichiarazioni di Heather Quinn su Gael García Bernal, che in Werewolf by Night ha interpretato Jack Russel, il noto cacciatore di mostri dei fumetti Marvel.