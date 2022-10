Licantropus, la sceneggiatrice Heather Quinn: 'Su Gael García Bernal mai avuto dubbi'

L'inizio di questo mese ha visto il debutto sulla piattaforma Disney+ di Licantropus, uno dei prodotti Marvel più interessanti del 2022. Il pubblico pare aver gradito la pellicola diretta di Michael Giacchino, apprezzandone soprattutto l'interpretazione di Gael García Bernal!

Come vi abbiamo già raccontato nella recensione di Werewolf By Night, il primo speciale televisivo nel Marvel Cinematic Universe è stato accolto con favore sia dalla critica che dal pubblico, tanto da ottenere un'ottima valutazione anche su Rotten Tomatoes.

Uno dei fattori chiave dietro il successo del progetto è senza ombra di dubbio l'attore messicano Gael García Bernal, che nei panni di Jack Russell ha offerto un'interpretazione a dir poco intrigante del famoso cacciatore di mostri.

Lavoro che non ha per nulla meravigliato la sceneggiatrice Heather Quinn che, durante una recente intervista, ha raccontato di come la scelta per il ruolo da protagonista non abbia creato particolari problemi alla produzione: "Abbiamo sempre avuto in mente di scrivere per Gael prima di sapere di averlo, perché Michael era fissato con l'idea. Continuavamo a scherzare sul fatto che se avesse detto di no, non avremmo fatto il film, perché era proprio quello che voleva", aggiungendo: "È stato sempre lui la nostra prima ed unica scelta!".

Se ancora non lo avete visto, è giunto il momento di dare un'opportunità a Licantropus ed al racconto che ne ha fatto il regista Michael Giacchino.