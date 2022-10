Licantropus, Michael Giacchino: 'Farei scrivere la musica di un mio film a J.J. Abrams'

Dopo l'ultima featurette di Licantropus, rilasciata dai Marvel Studios pochi giorni fa, oggi torniamo a parlare del prossimo progetto del MCU in arrivo su Disney Plus.

Nella sua recente intervista ai microfoni di Collider.com, il regista del film Michael Giacchino ha parlato di Werewolf by Night e in particolare del suo duplice ruolo di regista/compositore. Giacchino è noto al grande pubblico per aver realizzato le colonne sonore di numerosi film e serie tv di successo, come ad esempio Alias, Lost, Fringe, Ratatouille, Gli Incredibili, Up e Doctor Strange. Ma nell'eventualità, il compositore a chi affiderebbe il compito di scrivere la musica di un suo progetto?

“Mi sentirei così male per quel compositore. Probabilmente sarei un tale rompicoglioni. So così bene cosa voglio e cosa cerco nella mia testa. Ma voglio dire, mai dire mai. Con JJ Abrams abbiamo sempre parlato del fatto che sarebbe divertente se si mettesse a scrivere musica per qualche progetto diretto da me. In realtà lui è un grande compositore, è così bravo con la musica e penso che sarebbe divertente. Credo che fare qualcosa del genere sarebbe divertente”, ha raccontato Giacchino.

Per salutarvi, vi lasciamo con il trailer italiano di Licantropus e vi ricordiamo che lo speciale di Halloween del MCU arriverà su Disney Plus il prossimo 7 ottobre.