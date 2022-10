Licantropus: Michael Giacchino condivide il video dietro le quinte di un incredibile stunt

Per celebrare al meglio la notte di Halloween, Michael Giacchino ha pensato di regalare ai suoi fan un video che mostra un altro dietro le quinte del suo esordio da regista, ovvero lo special di un'ora Licantropus, che ha lanciato l'universo dei mostri nel Marvel Cinematic Universe. La pellicola è già disponibile da qualche settimana su Disney+.

Dopo aver condiviso l'immagine del pupazzo dell'Uomo Cosa, Giacchino ha condiviso un dietro le quinte degli stuntman che si preparano per la sequenza di combattimento che vediamo nella pellicola. Utilizzando le scatole da trasloco di Home Depot come oggetti di scena, il coordinatore degli stunt Casey O'Neill e una squadra di stuntman provano la sequenza di un minuto.

"Ecco un fantastico video che mostra una prova per la nostra scena del combattimento nel corridoio in #werewolfbynight - la nostra incredibile squadra di stunt, guidata dal grande Casey O'Neill, ha dato il massimo per questa ripresa a cui avevo pensato fin dall'inizio della produzione", ha twittato Giacchino. "Grato per i loro talenti e sforzi!".

Al momento non è stato confermato se Licantropus avrà o meno un sequel. Detto questo, è praticamente certo che personaggi come Licantropus (Gael Garcia Bernal), Elsa Bloodstone (Laura Donnelly) e l'Uomo Cosa faranno ritorno nel Marvel Cinematic Universe a un certo punto in futuro. Anche non è ancora stato stabilito in che momento si colloca Licantropus nell'enorme timeline dell'universo cinematografico Marvel, Giacchino afferma di avere un'idea eccellente di dove si collocherà, dipende solo dalla Marvel e se deciderà di essere d'accordo.

"Ho un'idea molto specifica di come questo si inserisce in tutto, ma sono tutte discussioni che devono ancora essere fatte con tutti gli altri alla Marvel, Kevin e Stephen e Brian Gay e tutti gli altri. Queste sono le discussioni che spero di avere", ha detto il regista a Collider questo mese. "Ma nella mia mente, perché devi avere una sorta di riferimento quando stai facendo qualcosa di simile, sia per te stesso che per spiegare a qualcun altro una motivazione o un personaggio. Ma come ho detto, è la mia idea di come si inserisce. È la mia versione di come va a finire, perché ne avevo bisogno per portare avanti il progetto. Ma non era qualcosa che noi o io ritenevamo dovesse far parte di questo progetto. Era solo per me, mentre lo stavo realizzando".

Su queste pagine trovate la recensione di Licantropus. Passerete la notte di Halloween riguardando lo special Marvel? Ditecelo nei commenti!