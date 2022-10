Licantropus ha introdotto nel MCU un personaggio fondamentale per la Saga del Multiverso?

Kevin Feige in persona, qualche giorno fa, aveva promesso che il primo Speciale dei Marvel Studios Licantropus sarebbe stato molto importante per il futuro del MCU, e forse i fan hanno capito perché.

Oggi infatti debutta su Disney Plus Licantropus, uno speciale di Halloween che non è una serie tv né un film ma un vero e proprio mediometraggio 'one-shot' che inizia e finisce nel giro di 55 minuti, senza prossimi episodi a continuarne la storia. Nel corso dell'avventura di Jack Russell, personaggio Marvel che sotto i raggi della luna piena si trasforma in un micidiale lupo mannaro, viene introdotto anche Man-Thing, un mostro che potrebbe ricollegarsi alla Saga del Multiverso.

Nei fumetti, infatti, Ted Sallis - che diventa Man-Thing nel cadere in una palude dopo essersi iniettato un siero sperimentale per super soldati - è il difensore del Nexus, un portale interdimensionale che è il punto di congiunzione tra tutte le realtà esistenti nel Multiverso e che, una volta attraversato, garantisce l'accesso a ogni sorta di universo parallelo. Dopo la sua trasformazione, Man-Thing divenne il guardiano del Nexus, combattendo chiunque cerchi di attraversarlo senza permesso.

Curiosamente, nel MCU il Nexus è già stato citato come il regno dell'Osservatore durante gli eventi della serie tv animata What If...?, quindi chissà che il ruolo di Ted come suo protettore non possa essere esplorato nella seconda stagione di What If...? o in un altro progetto live-action in vista di Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars.

Licantropus è ora disponibile per lo streaming.