Licantropus, l'horror del MCU cambia titolo: ecco il trailer in italiano!

Dopo essersi svelato per la prima volta in occasione dello scorso D23, Werewolf by Night, o per meglio dire Licantropus, è tornato a far parlare di se sulle pagine social italiane Marvel e Disney.

Infatti, sebbene il trailer condiviso poche ore fa sia identico a quello già rivelato in precedenza, è stato finalmente tradotto in italiano per la gioia dei fan, anche se un pò in ritardo. Ma le novità non finiscono qui.

Come avete potuto intuire, l'atteso speciale di Halloween targato Marvel Studios è stato a sorpresa intitolato "Licantropus", nonostante in tutti questi mesi il primo mediometraggio del MCU si sia fatto conoscere nel Bel Paese con il nome originale, ovvero "Werewolf by Night". Naturalmente, questa scelta è un chiaro riferimento al titolo della testata fumettistica, che proprio in Italia era stata rinominata Licantropus.

Ispirato agli horror degli anni '30 e 40' e diretto dal noto compositore Michael Giacchino, i protagonisti di Werewolf by Night saranno Jack Russel nei panni di Licantropus e Laura Donnelly (Tolkien, Merlin, The Nevers) in quelli di Elsa Bloodstone. Inoltre, nella pellicola farà il suo debutto Man-Thing, pseudonimo di Theodore Sallis, apparso per un breve momento nel trailer.

Licantropus, che ha debuttato con il 100% su Rotten Tomatoes, arriverà su Disney Plus il prossimo 7 ottobre.