Licantropus avrà un sequel? Michael Giacchino ha già delle idee!

Ora che è uscito il trailer della versione a colori di Licantropus, si inizia già a parlare di un possibile sequel: il regista Michael Giacchino è favorevole alla possibilità, al punto che ha maturato qualche idea su cui basare l'eventuale secondo capitolo.

"Ne parliamo spesso" ha dichiarato. "Ma, sai, finché qualcuno non decide di spendere soldi, non succederà mai nulla. Al momento, ci limitiamo a sperare. Il mio desiderio più profondo... sì, è che i personaggi avranno uno sviluppo. Mi piacerebbe davvero molto, perché ho parecchie idee, e assolutamente pazzesche. Probabilmente [un secondo capitolo] è l'unico modo per attuarle. Speriamo. Magari, un giorno...".

Nel settembre 2022, il co-produttore esecutivo Brian Gay anticipò che Licantropus avrebbe esplorato una varietà di mostri decisamente più ampia, mentre Kevin Feige che rappresenterà una parte "abbastanza importante" nell'universo narrativo.

Diretto da Michael Giacchino e scritto da Peter Cameron, Licantropus è il primo speciale televisivo del Marvel Cinematic Universe e racconta la storia del cacciatore di mostri Jack Russel, il quale, invitato a una competizione per ottenere la reliquia del Bloodstone, stringe strane amicizie e pericolose inimicizie. Nel cast ricordiamo Gael García Bernal nei panni del protagonista, ma anche Laura Donnelly (Elsa Bloodstone) e Harriet Sansom Harris (Verussa Bloodstone). Se non l'avete ancora letta, ecco la nostra recensione di Licantropus, un'ode ai classici monster movie della Universal che è riuscita a espandere sempre più i confini MCU.

