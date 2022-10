Licantropus: nessuno si è accorto di questo easter-egg su Gorr di Thor Love & Thunder

Il primo Speciale dei Marvel Studios Licantropus, presentato nei giorni scorsi in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Disney Plus, non contiene molti collegamenti con il più ampio Marvel Cinematic Universe nonostante ne faccia parte in tutto e per tutto.

Come saprete, ad esempio, in Licantropus non appaiono Blade e Moon Knight, due personaggi che nei fumetti sono estremamente legati all'alter-ego di Jack Russell (interpretato da Gael Garcia Bernal nel MCU) ma ciò non vuol dire che lo Speciale di Halloween diretto da Michael Giacchino sia privo di divertenti easter-egg legati alla saga della Marvel: uno di questi, come potete vedere nelle immagini in calce all'articolo, è legato direttamente a quello che ad oggi è l'ultimo titolo Marvel Studios uscito nelle sale cinematografiche, ovvero Thor: Love & Thunder di Taika Waititi.

L'easter-egg è nascosto in una delle prime scene dello speciale, quando il protagonista Jack Russell arriva a villa Bloodstone per 'partecipare alla caccia': sulla sinistra di un ampio corridoio che conduce alla sala principale della magione, è presente un affresco primitivo che ritrae Gorr il macellatore di dei, il villain interpretato da Christian Bale nel quarto capitolo della saga cinematografica dedicata al Dio del Tuono di Chris Hemsworth. Come notato su Reddit, inoltre, l'immagine di Gorr è ripresa direttamente dalle tavole del fumetto di Thor in cui il personaggio esordì originariamente.

Vi eravate accorti di questo riferimento? Ditecelo nella sezione dei commenti. Per altre letture, ecco come e perché Licantropus potrebbe aver introdotto un nuovo personaggio Marvel fondamentale per la Saga del Multiverso.