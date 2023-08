Licantropi, sesso e orrore nel trailer di My animal, nuovo inaspettato horror Paramount

Paramount si conferma sempre più interessata al genere horror: online il trailer della nuova pellicola My animal, giù presentata al Sundance Film Festival, mescola sangue e sesso per un horror queer di nuova generazione. My animal è diretto da Jacqueline Castel su una sceneggiatura scritta da Jae Matthews.

My animal vede protagonista Bobbi Salvör Menuez, con una piccola esperienza in Euphoria, nei panni di Heather una giovane che vuole entrare a tutti i costi nella squadra di hockey. Quando incontra Jonny, Amandla Stenberg, star di Bodies Bodies Bodies e di Noi siamo tutto, le due ragazze si innamorano ma Heather si troverà faccia a faccia con il suo inquietante segreto, una maledizione che la trasforma in un lupo mannaro nelle notti di luna piena.

Un horror di formazione, ma anche una storia queer: My animal uscirà nei cinema statunitensi l'8 settembre mentre approderà su Paramount+ il 15 dello stesso mese. Per via dei contenuti espliciti e del linguaggio senza filtri, il film sarà Rated-R.

Paramount affina sempre di più il genere horror: dopo Smile, horror rivelazione di cui è stato annunciato il sequel, la casa di produzione e distribuzione ha segnato un importante record nella saga di Scream con il sesto film. Dopo questi importanti successi nel genere, Paramount ci riprova con il più sperimentale My animl.