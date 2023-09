Da quale libro è tratto Assassinio a Venezia?

Assassinio a Venezia è il terzo capitolo della saga cinematografica dedicata al detective Poirot. La serie di romanzi scritti da Agatha Christie è stata sicuramente fondamentale per portare avanti il franchise, nonostante delle differenze siano pur sempre evidenti infatti, le pellicole fino ad ora si sono dimostrare rispettose del lavoro originale.

Eppure, ciò non toglie che questo terzo capitolo abbia qualcosa di diverso, sembra infatti che oltre alle atmosfere, che sin dai primi trailer si sono dimostrate decisamente più tendenti all'horror rispetto al passato, siano stati apportati dei cambiamenti anche alla trama in sé, con un intento preciso.

A partire dal titolo che si è deciso di dare al film, Assassinio a Venezia, sembra infatti che l'idea sia quella di distaccarsi abbastanza dall'opera originale della Christie, intitolata invece Halloween Party.

Anche l'ambientazione è diversa, infatti il tutto si svolgerà alla serenissima e non in un villaggio inglese. Oltre a questo, come già detto la pellicola si appoggerà maggiormente su delle tinte horror. In questo senso appare quindi evidente come l'intento sia quello di distaccarsi abbastanza dall'opera di partenza.

Se questo si sia rivelato un male oppure no, dovrete scoprirlo solo guardando la pellicola con i vostri occhi, oppure dando uno sguardo alla nostra recensione di Assassinio a Venezia.

