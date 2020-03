Nel libro di Star Wars IX c'è una scena toccante in cui Ben considera Chewbacca suo zio

La versione a romanzo di Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker contiene un altro momento che non è stato inserito nel film di JJ Abrams, questa volta incentrato sul rapporto fra Ben Solo/Kylo Ren e Chewbacca.

Il libro di Rae Carlson rivela infatti che la prima scintilla di redenzione per il Leader Supremo del Primo Ordine avviene quando si rincontra per la prima volta con il più grande amico di suo padre Han Solo: poco dopo che i Cavalieri di Ren hanno catturato Chewie su Pasana, infatti, Kylo lo raggiunge a bordo della sua nave e inizia a sondargli la mente nel tentativo di scoprire dove Rey e il resto della Resistenza si sono rintanati.

Nel libro si legge: "Vide lampi del Wookiee ridere con un Han Solo molto più giovane di quanto lui stesso lo ricordi. Sentì la gioia di Chewbacca quando il suo migliore amico sposò la donna che aveva imparato ad amare come una sorella. Vide il Wookiee stringere a sé un bambino umano, insegnandogli a pilotare uno speeder quando quel bambino divenne più grande".

Lo scrittore continua spiegando che mentre Kylo prosegue nel sondare la mente di Chewbacca, scopre che gli alloggi personali del Wookie sono pieni di immagini e ricordi del giovane Ben Solo, e si rendende conto che suo "zio" non lo odia per quello che ha fatto a Han in The Force Awakens: è a quel punto che il villain sente per la prima volta un briciolo di speranza e si chiede cosa significherebbe tornare sui propri passi.

