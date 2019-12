Il libro di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker spiega il destino di Luke ne Gli Ultimi Jedi

Dopo aver letto le dichiarazioni di Rian Johnson in difesa delle scelte prese per Luke Skywalker nel suo Gli Ultimi Jedi, arriva un chiarimento definitivo sul destino del personaggio dal Visual Dictionary dedicato a Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

Come saprete, sul finale di Episodio VIII Luke si abbandona alla Forza dopo aver proiettato se stesso dall'altra parte della galassia, nel pianeta Craig, e salvato così i ribelli sopravvissuti dall'attacco decisivo sferrato dal Primo Ordine di Kylo Ren. A quanto pare, secondo le nuove informazioni emerse con l'uscita del capitolo finale della saga, per fare ciò il Jedi ha sfruttato una tecnica dei Fallanassi, l'ordine religioso già apparso nell'Universo Espanso di Star Wars.

"In verità, la presenza di Luke esiste solamente nella Forza, una proiezione nata dalla tecnica dei Fallanassi tramandata dagli antichi maestri nei sacri testi come Similfuturus" si legge nell'approfondimento de L'Ascesa di Skywalker. "Questa disciplina richiede un'estrema concentrazione, poiché essenzialmente Luke riversa la sua Forza vivente nella Forza comica che circonda l'universo, colmando in questo modo anche distanze impensabili. La transizione è talmente completa da prosciugare tutte le energie di Luke, che trova serenità nei suoi ultimi momenti di morte diventando un tutt'uno con l'aldilà."

Come anticipato dallo stesso Mark Hamill, il film di J.J. Abrams attualmente in programmazione nelle sale ha visto l'ultima apparizione di Luke sotto forma di Fantasma di Forza. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.