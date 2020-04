Il libro di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è un'ammissione di colpa da parte di Disney?

Non spenderemo troppe parole per ricordare quanto a gran parte della fanbase di Star Wars non sia per nulla piaciuto questo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker: i commenti sono lì, sui social, e parlano da sé. Diventa interessante, però, concentrarsi sul romanzo del film recentemente pubblicato e sul suo significato.

Già, perché nella "versione cartacea" del film sono presenti le spiegazioni a praticamente tutti quegli aspetti di Episodio IX che hanno fatto storcere il naso a gran parte dei fan: dal Palpatine clone alle origini del padre di Rey, passando per la genesi di Snoke e la creazione della flotta dell'Imperatore. Addirittura c'è una rettifica sul bacio tra Ben e Rey, definito assolutamente non romantico.

La domanda che sorge a questo punto è: al momento di concepire il romanzo l'idea era già quella di tappare tutti questi buchi o la necessità è sorta soltanto dopo le forti critiche rivolte al film di J. J. Abrams? L'impressione di molti fan è che Disney, tramite il romanzo, abbia voluto farsi perdonare le ingenuità di Episodio IX: sembra decisamente improbabile, d'altronde, che una produzione decida consapevolmente di mandare in sala un film (tra l'altro molto atteso) la cui sceneggiatura non spieghi degli aspetti fondamentali della trama, per cui l'ipotesi più probabile è che la presa di coscienza sia stata soltanto successiva alla reazione della fanbase.

Ci sono, comunque, tanti fan di Star Wars che non hanno avuto nulla da ridire su Episodio IX: di quale schiera fate parte voi? Un clamoroso retroscena su Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, intanto, ci ha svelato un collegamento tra Kylo Ren e la figlia di Lando; una concept art, invece, ci ha mostrato un design alternativo dell'elmo di Kylo Ren in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.