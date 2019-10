Dal Libro della Giungla al Re Leone, ecco come Disney ha migliorato la tecnica

Dopo il successo del Libro della Giungla non è stata certo una sorpresa vedere sul grande schermo l'adattamento in live-action del Re Leone e, quando Rob Legato ha vinto l'Academy Award per la sua supervisione agli effetti speciali, Jon Favreau lo ha voluto nuovamente con sé per il progetto sul piccolo leoncino.

In una recente intervista Legato ha svelato alcuni interessanti dettagli sul making of del Re Leone e sulle preziose lezioni che Mowgli ha insegato loro:

"Quando scopri di poter trasformare una foto in realtà, ti rendi anche conto di ciò che è più semplice e più complesso da realizzare, ma facendo pratica e lavorando sodo puoi perfezionare la tecnica. Alcuni dettagli del Libro della Giungla non sono stati come avremmo voluto, ma ormai era troppo tardi per modificare il progetto"

Il tecnico sembrerebbe quindi felice di aver avuto una seconda occasione per poter lavorare con animali interamente realizzati al computer. Per Legato il fattore che avrebbe decretato il successo del Libro della Giungla, in ogni sua versione, e che ha permesso ai responsabili degli SFX di nascondere alcune imprecisioni è il medesimo: l'attenzione del pubblico è sempre focalizzata sul "cucciolo d'uomo", lasciando in secondo piano gli animali che lo accompagnano. Nel Re Leone viene però a mancare l'elemento "distraente" e ciò ha costituito il vero scoglio da superare:

"[Il Libro della Giungla] è stato come un banco di prova: una volta capito cosa eravamo in grado di fare e quali fossero gli aspetti da migliorare, il lavoro per la seconda pellicola è stato impegnativo, ma anche molto stimolante. Il risultato è stato persino più soddisfacente di quanto ci aspettassimo."

Eppure, se da un lato il film sembra film sembra essere stato un vero vero e proprio successo per Favreau e Legato, come testimonia il fatto che gli incassi italiani del Re Leone hanno superato quelli di Endgame, non mancano certo le lamentele: pare infatti che per Elton John la colonna sonora sia stata deludente. Voi cosa ne pensate?