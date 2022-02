Il Libro della Giungla, l'easter-egg su Aladdin che non tutti hanno notato

Che a Disney piaccia specchiarsi e, al tempo, stesso, giocare con i propri fan non è certo una novità: la House of Mouse ha sempre trovato il modo di inserire in ogni sua produzione riferimenti a grandi successi del passato, con i live-action come Il Libro della Giungla che non fanno certo eccezione in tal senso.

Il film uscito nel 2016 per la regia di Jon Favreau resta ancora oggi, probabilmente, uno degli esperimenti più riusciti di Disney per quanto riguarda la trasposizione in live-action dei Classici: costantemente in bilico tra il film d'animazione del 1967 e la storia originale di Rudyard Kipling, Il libro della Giungla risulta in fin dei conti una buona interpretazione delle avventure di Mowgli.

Ma tornando a noi, dov'è che Favreau è riuscito a piazzare un easter-egg relativo ad uno dei più grandi successi di Disney? La scena è quella in cui il nostro protagonista riesce ad intrufolarsi nel tempio di Re Luigi, l'enorme esemplare di gigantopiteco ispirato, in questa versione, nientemeno che al colonnello Kurtz di Apocalypse Now: qui, tra i vari tesori custoditi dall'avida e gigantesca scimmia, troviamo infatti anche una lampada risultata immediatamente familiare ai più attenti.

Stiamo parlando, ovviamente, della lampada del Genio presente in Aladdin, perfettamente riconoscibile tra i vari oggetti di scena: e voi, ci avevate fatto caso? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione de Il Libro della Giungla.