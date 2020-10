Il libro della giungla 2, tutto quello che sappiamo sul sequel del live-action Disney

Nell'aprile del 2016, pochi giorni prima dell'uscita del film, Disney era rimasta talmente colpita dal lavoro di Jon Favreau che decise di annunciare un seguito del live-action de Il Libro della Giungla a scatola chiusa. Qualche mese e quasi un miliardo di incasso dopo la mossa si è rivelata vincente, ma a che punto si trova ora il progetto?

Al momento del primo annuncio, l'Hollywood Reporter confermò che sia Favreau che lo sceneggiatore Justin Marks (Top Gun: Maverick) si trovavano in trattative con la House of Mouse per riprendere i loro rispettivi ruoli anche nel sequel.

Il regista avrebbe dovuto girare il film subito dopo Il Re Leone, altra rivisitazione Disney di grande successo (almeno a livello economico) di cui è stato da poco annunciato un sequel diretto da Barry Jenkins, tanto che Variety aveva indicato una potenziale uscita nelle sale tra il 2018 e il 2019, ma da allora i piani della compagnia hanno subito diversi cambiamenti (anche prima della recente pandemia).

Con l'arrivo di Disney+, lo studio ha infatti deciso di affidare a Favreau lo sviluppo di The Mandalorian, serie ambientata nell'universo di Star Wars che in breve tempo è stata rinnovata per due ulteriori stagioni, e dunque al momento non è chiaro quando potrà finalmente dedicarsi alle riprese del live-action.

Nel frattempo, a gennaio 2018, sono arrivati primi dettagli sulla trama del sequel da parte dello stesso Marks, che ha rivelato: "Nel secondo film, l'idea è di andare a scavare a fondo nel lavoro di Kipling, ma anche di andare a spulciare le risorse della Disney, dalla versione animata del '67, per inserire in questo nuovo capitolo alcune cose lasciate indietro nel primo. Se pensate al film originale, a quello che è stato fatto da Bill Peet, alcune cose sono state tagliate da Walt Disney, e noi andremo a studiare gli archivi per vedere se riusciremo a trovare qualcosa. Lo abbiamo fatto anche per il primo film con Jon, è così che abbiamo costruito la storia della prima pellicola."

Voi che aspettative avete per questo seguito? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, vi ricordiamo che Disney è al lavoro anche su un sequel di Aladdin.