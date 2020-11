Quanti sono i libri della saga di Hunger Games? Oltre i film di Jennifer Lawrence

La Trilogia cinematografica di Hunger Games con protagonista Jennifer Lawrence si concludeva nel 2015 con il deludente Hunger Games - Il Canto della Rivolta Parte 2 diretto da Francis Lawrence, e come sappiamo l'intera trasposizione è stata basata sui romanzi della serie letteraria scritta da Suzanne Collins.

Ma quanti sono esattamente i libri ideati dall'autrice statunitense e dedicati al mondo fantastico degli Hunger Games, saga young adult con una profonda critica sociale e politica sulle disparità della civiltà occidentale moderna? La maggior parte di voi saprà sicuramente la risposta anche senza continuare, ma di nuove leve da addestrare ai Giochi della Fame, più giovani o più anziane, ce ne sono sempre.



La serie è iniziata con Hunger Games, pubblicato per la prima volta nel 2008. Le avventure di Katniss Everdeen sono poi continuate con il secondo romanzo, Hunger Games - La ragazza di Fuoco, edito invece nel 2009, ad appena un anno dal primo capitolo. Nel 2010 è poi toccato al romanzo conclusivo della trilogia dedicata a Katniss, Hunger Games - Il Canto della Rivolta, ma i libri ambientati in questo universo fantascientifico non sono finiti.



A dieci anni dalla fine della trilogia, infatti, la Collins è uscita proprio quest'anno, nel 2020, con un romanzo prequel, l'intrigante La Ballata dell'usignolo e del serpente, imbastendo una storia ambientata 65 anni prima degli eventi di Hunger Games e incentrata sui trascorsi giovanili di Coriolanus Snow, futuro Presidente di Panem.