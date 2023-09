Quanti sono i libri di Hercule Poirot e quali altri film può fare Kenneth Branagh?

Quanti sono i libri di Hercule Poirot scritti da Agatha Christie? Ecco quali altri romanzi potranno ispirare in futuro i prossimi capitoli della saga cinematografica diretta e interpretata dal pluri-premio Oscar Kenneth Branagh.

La buona partenza di Assassinio a Venezia al box office sembrerebbe aver confermato il desiderio del pubblico di nuove storie di Hercule Poirot dopo i risultati non esaltanti del precedente Assassinio sul Nilo (un risultato però come sappiamo bugiardo e infiacchito dalle condizioni delle sale durante l'era del covid), e molti si chiedono quanti altri libri di Agatha Christie saranno a disposizione di Kenneth Branagh per eventuali nuovi capitoli della saga cinematografica.

Dovete sapere infatti che i romanzi gialli con protagonista Hercule Poirot scritti da Agatha Christie sono ben 33, oltre a cinque antologie di racconti brevi e ad un romanzo postumo. Con tre romanzi già portati sul grande schermo, è inutile dire che il materiale a disposizione di Sir Kenneth Branagh per portare avanti la storia del suo Poirot non rischia certo di esaurirsi, e a ben guardare il finale di Assassinio a Venezia sembra mettere in conto nuove avventure. A questo proposito, vale anche la pena di notare che Assassinio a Venezia introduce il personaggio di Ariadne Oliver (interpretata da Tina Fey), una scrittrice di romanzi gialli e alter-ego di Agatha Christie che accompagna Hercule Poirot in moltissime delle sue avventure investigative. Tra i tanti, forse i più interessanti da portare sul grande schermo potrebbero essere Carte in tavola, Se morisse mio marito, Delitto in cielo, Il ritratto di Elsa Greer, La sagra del delitto, Macabro Quiz e Il Natale di Poirot, quest'ultimo perfetto per un film di cassetta da far uscire sotto il periodo natalizio (e che potrebbe seguire a livello tematico l'Halloween di Assassinio a Venezia).

Insomma, il materiale a disposizione su Hercule Poirot è davvero tanto: non a caso, i creatori della saga hanno già anticipato la possibilità di realizzare nuovi film su Hercule Poirot con Kenneth Branagh.