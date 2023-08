Tutti i libri fantasy consigliati da Henry Cavill

Ormai lo sappiamo tutti che Henry Cavill è un nerd come si deve. Uno di quelli vecchia scuola, da saghe fantasy sui libri e conoscitore a menadito di pagine e pagine di scrittori contemporanei. Che ne dite di scoprire i suoi romanzi e i suoi autori fantasy preferiti?

Durante un'intervista con Ali Plumb per la BBC Radio One, è stato chiesto a Henry Cavill quali fossero i suoi libri fantasy da consigliare assolutamente. Cavill è partito subito citando tutti gli scritti di Raymond E. Feist (la Saga di Riftwar), che racconta come un mondo mastodontico pieno di interconnessioni e di tantissime storie, per lettori che vogliono imbarcarsi in un'avventura bella lunga.

Poi cita David Gemmel, che per lui ha alcuni mondi interconnessi ma ha in sostanza storie più separate di Feist. Per Cavill tra l'altro Davi Gemmel è uno dei grandi, dato che ci sono premi intitolati a lui, e in effetti è considerato come uno dei più autorevoli scrittori fantasy contemporanei (basta solo citare ad esempio la Saga dei Drenai).

Terzo della lista è Brandon Sanderson, che per Henry Cavill ha fatto un lavoro enorme con l'archivio di Stormlight. Cavill lo descrive come un grande scrittore che porta bei messaggi e che ha un mondo fantasy unico nel suo genere, con le proprie specifiche regole.

Poi Henry Cavill conclude con la celebre Ruota del Tempo di Robert Jordan. Una saga fantasy imponente che ha fatto da esempio per tantissimi scrittori, tra cui lo stesso Sanderson, che dopo la morte di Jordan è stato scelto dalla moglie per portare a termine la saga incompiuta.

Insomma, se per caso non conoscevate ancora questi autori c'è il buon Henry Cavill a consigliarveli tutti. Quindi vi chiediamo: avete mai letto i libri di questi quattro scrittori? Siete d'accordo con Henry Cavill? Tra l'altro, sapevate che è in arrivo un nuovo romanzo di The Witcher? E visto quanto ci teneva, come mai Henry Cavill ha lasciato The Witcher?

Diteci la vostra qua nei commenti!