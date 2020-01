Il giorno libero di Tom Holland nel deserto, durante le riprese di Cherry

Proseguono le riprese di Cherry, il nuovo film dei fratelli Anthony e Joe Russo che avrà per protagonista Tom Holland, dopo il sodalizio nel Marvel Cinematic Universe. Qualche settimana fa i due registi avevano postato una foto dal set di Cleveland, mentre a quanto pare la troupe ha avuto un giorno di riposo, che ha sfruttato in modo originale.

Se un post di alcuni giorni fa su Instagram dal profilo dei Russo Brothers aveva mostrato che le riprese si erano spostate nel deserto, oggi Tom Holland ha utilizzato lo stesso social network per pubblicare una foto di gruppo, insieme ad altre persone non perfettamente riconoscibili (i due registi sono taggati), tutti in groppa a dei cammelli.

"Non il più classico dei giorni liberi" recita la didascalia.

In Cherry, adattamento dell'omonimo romanzo di Nico Walker, Tom Holland interpreta un medico dell'esercito che soffre di disturbo da stress post traumatico, che a causa della dipendenza dalle droghe e della conseguente necessità di procurarsi del denaro diventa un rapinatore seriale di banche.

"È un ruolo incredibile" ha dichiarato recentemente all'ACE Comic Con. "Il libro è fantastico, la sceneggiatura è ancora migliore. Non vedevo l'ora di immergermi e metterci dentro un po' di me. Ed è così diverso per me, voglio dire, mi sono rasato la testa. Mi piace davvero tanto. In questo film, sto interpretando un tossicodipendente e non ho mai fatto uso di droghe in vita mia..."

Anche i fratelli Russo sono entusiasti del lavoro di Tom Holland. Cherry dovrebbe arrivare al cinema nel corso del 2020, mentre Tom Holland tornerà a interpretare Peter Parker in Spider-Man 3, la cui uscita è prevista per il 16 luglio 2021.