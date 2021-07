De Rienzo, sarebbe eroina la polvere bianca trovata in casa?

A seguito della prematura e tragica scomparsa del 44enne Libero De Rienzo, noto interprete di Smetto Quando Voglio e Fortapasc, la Procura di Roma aveva aperto già il 16 luglio scorso un'indagine per "morte in conseguenza di altro reato", avendo rinvenuto nella casa dell'attore di origini napoletane delle sostanze sospette.

Come riportato da Repubblica.it e dal Corriere, infatti, nell'appartamento di De Rienzo sarebbe stata trovata "una bustina ben custodita nel cellophane con all'interno della polvere all'aspetto bianca", che finita tra le mani del RIS (Reparto Investigazione Scientifica) sarebbe stata identificata come eroina pura al dieci per cento, dunque tagliata anche con altri componenti.



Dati i risultati, la Procura di Roma dovrebbe ora proseguire le indagini sulla pista della droga, mentre è previsto per domani, 20 luglio, l'esame autoptico sul corpo del compianto interprete presso il Policlinico Gemelli in presenza di un consulente nominato dalla stessa Procura, che ricordiamo ha aperto un fascicolo sulla morte di De Rienzo.



Si starebbe anche scandagliando il cellulare dell'attore alla ricerca di messaggi o chiamate sospette. Ad un primo esame, comunque, il corpo di De Rienzo non sarebbe stato trovato con nessuna traccia di sostanza sospetta addosso, così come appurato anche dal RIS. Vi terremo ovviamente aggiornati su eventuali novità relative, ricordandovi che l'indagine è attualmente in corso.