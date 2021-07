Libero De Rienzo, è morta la star di Smetto quando voglio e Santa Maradona

L'attore Libero De Rienzo, 44 anni, è stato trovato senza vita nella sua abitazione romana. L'allarme è stato lanciato da un amico, preoccupato per la mancate risposte al telefono. Purtroppo quando i sanitari sono accorsi nella casa di De Rienzo hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri.

Nato a Napoli e cresciuto nel quartiere Chiaia, Libero De Rienzo era uno dei volti più noti del cinema italiano, con una carriera prolifica anche sul piccolo schermo.

Appassionatosi alla recitazione seguendo il padre Fiore, aiuto regista di Citto Maselli, De Rienzo debuttò al cinema nel 1999, con un ruolo in La via degli angeli di Pupi Avati.



La sua carriera agli esordi è strettamente legata alle collaborazioni con Marco Ponti, con il quale lavora nei film Santa Maradona nel 2001, che gli permise di vincere il David di Donatello come miglior attore non protagonista, e A/R Andata + Ritorno nel 2004. Debuttò alla regia l'anno successivo, scrivendo e dirigendo il film Sangue - La morte non esiste.

La sua fama è legata anche a diverse produzioni tv come la miniserie Nassiriya - Per non dimenticare per la regia di Michele Soavi, e Aldo Moro - Il presidente. Recita per Marco Risi in Fortapàsc e per Ivan Cotroneo in La kryptonite nella borsa - qui potete leggere la nostra recensione.

Al grande pubblico è noto anche per il ruolo di Bartolomeo Bonelli nella trilogia di Sydney Sibilia, Smetto quando voglio, al fianco di Edoardo Leo, Pietro Sermonti e Stefano Fresi.



Su Everyeye trovate la nostra recensione di Smetto quando voglio - Ad honorem.