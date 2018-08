Liana Liberato e Wolfgang Novogratz nel cast de Il Bacio dell'Angelo Caduto

Liana Liberato e Wolfgang Novogratz sono stati scelti per essere i protagonisti dell'adattamento cinematografico di Kellie Cyrus de Il Bacio dell'Angelo Caduto, celebre romanzo dark fantasy scritto dall'autrice Becca Fitzpatrick.

La Liberato interpreterà Nora Gray che, con la sua migliore amica Vee, sta cercando di sopravvivere alle superiori. Ma quando Nora incontra Patch Cipriano (Novogratz), le cose prenderanno una piega sovrannaturale. Nora è attirata dal suo fascino meditabondo, ma sa che il ragazzo sta nascondendo qualcosa. Quel "qualcosa" si rivela essere un demone sovrannaturale maledetto, che per sopravvivere richiede un sacrificio umano. Nora si ritrova presto in un vortice di passione e in una pericolosa battaglia fra entità immortali.

Il Bacio dell'Angelo Caduto (in originale Hush, Hush) è stato un grande bestseller negli Stati Uniti, restando nella classifica dei romanzi più venduti del New York Times per oltre 50 settimane consecutive, vendendo più di cinque milioni di copie in tutto il mondo. Il romanzo è il primo capitolo di una saga in quattro romanzi, tutti bestseller.

La Cyrus dirigerà la sceneggiatura adattata scritta da Peter Hutchings, che si baserà solo sugli eventi narrati nel primo libro. Tra i produttori figurano Claude Dal Farra, Brice Dal Farra e Brian Keady della BCDF Pictures, insieme a Irfaan Fredericks di Kalahari Film & Media.

La Liberato comparirà presto come protagonista nel thriller soprannaturale di Hulu, Light as a Feather. Ha ottenuto il plauso della critica all'età di 14 anni per la sua performance in Trust con Clive Owen e Catherine Keener, ed è stata vista recentemente in Measure of a Man con Judy Greer, Luke Wilson e Donald Sutherland e in To the Bone, il dramma Netflix di Marti Noxon con Lily Collins e Keanu Reeves.