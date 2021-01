Liam Nesson dice addio al cinema d'azione: 'Ancora un altro paio di progetti poi basta'

Da Io vi troverò all'imminente The Marksman, passando per Non-stop e Un uomo tranquillo, negli ultimi anni Liam Nesson di è dedicato principalmente a progetti ad alta dose di azione e adrenalina. Tuttavia, l'attore si è deciso a mettere una pietra sopra questo tipo di progetti.

"Oh sì, penso di sì. Ho 68 anni e mezzo. Ne compio 69 quest'anno. Ne farò ancora un paio quest'anno, Covid permettendo, dopodiché penso che smetterò. Beh, a meno che mi diano un deambulatore o qualcosa del genere" ha rivelato Neeson a Entertainment Tonight.

Sebbene abbia dichiarato di aver chiuso anche con i film di supereroi dopo la sua apparizione ne Il cavaliere oscuro - Il ritorno, l'attore si è anche detto lusingato dei rumor (infondati) che vorrebbero rivederlo nei panni di Zeus, personaggio che ha già interpretato in Scontro tra titani, per l'annunciato terzo film di Wonder Woman. "Non sapevo che ci fossero gli antichi dei greci in Wonder Woman. Devo dire, con mio grande dispiacere, di non aver visto neanche un film di Wonder Woman." Quando l'intervistatore gli ha confermato che la supereroina di Gal Gadot è effettivamente la figlia di Zeus, Neeson ha scherzato dicendo: "Chiamerò il mio agente!"

Nel frattempo vi lasciamo al trailer ufficiale di The Marksman, la cui uscita nelle sale americane è fissata al 21 gennaio 2021.