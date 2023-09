Liam Neeson faceva i versi della spada laser durante Star Wars La minaccia fantasma

Alzi la mano chi non ha mai fatto i rumori della spada laser almeno una volta nella vita? Chi non li ha imitato con la bocca tenendo in mano qualsiasi cosa, dallo shampoo sotto la doccia fino a una spada laser vera e propria. E se vi dicessimo che lo ha fatto anche Liam Neeson?

Ebbene sì, nemmeno Liam Neeson ed Ewan McGregor hanno saputo resistere di fronte al richiamo delle spade laser. L'aneddoto l'aveva raccontato proprio Neeson a Conan O'Brien, ricordando la sua esperienza sul set di Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma.

Durante le riprese era arrivato finalmente il momento in cui gli interpreti di Qui-Gon Jinn e Obi-Wan Kenobi potevano sguainare le loro spade laser e usarle in combattimento. Momento di sicuro emozionante per chiunque abbia interpretato uno jedi nel franchise di Star Wars. Con Liam Neeson che ha pure scherzato sul fatto che la sua spada laser era di colore verde perché Qui-Gon era uno jedi irlandese. Non a caso una volta Liam Neeson ha mostrato la spada originale di Qui-Gon Jinn.

Ma comunque, i due iniziano a usare le spade e praticamente in automatico appena viene data l'azione per la scena cominciano a fare i classici rumori delle spade laser mimandoli con la voce. A quel punto allora George Lucas, regista del film, ha fermato il take della ripresa e con tutta tranquillità è andato da Liam Neeson ed Ewan McGregor dicendo: "Ragazzi, state tranquilli, i suoni possiamo aggiungerli poi dopo".

I due attori sono rimasti un attimo straniti anche perché sapevano benissimo questa cosa, ma è venuto talmente in automatico riprodurre i suoni che sul momento non se ne erano nemmeno resi conto. Difficile immaginare di non fare come loro in una situazione del genere, no?

E voi la sapevate questa? Siete d'accordo con Liam Neeson che adora anche Jar Jar Binks?