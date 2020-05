Liam Neeson, le ultime parole alla moglie scomparsa durante le riprese di Chloe

Durante la produzione di Chloe: Tra seduzione e inganno, thriller erotico con Amanda Seyfried e Julianne Moore in onda stasera, l'attore Liam Neeson fu costretto ad affrontare un tragico lutto personale.

A metà marzo 2009, infatti, la star dovette sospendere immediatamente le riprese delle sue scene perché fu raggiunto una terribile notizia: la moglie Natasha Richardson era finita in ospedale dopo un incidente durante una discesa di sci, e le condizioni erano gravissime tanto che la lesione al cervello, subita durante la caduta, purtroppo le causò la morte solo pochi giorni dopo.

Nonostante gli fu concesso il concedo totale, l'attore candidato all'Oscar qualche giorno è tornato volontariamente sul set e ha completato la sua prova: per facilitargli il lavoro, il regista Atom Egoyan ha modificato la sceneggiatura così da accorciare il ruolo del suo personaggio, e Neeson in questo modo ha potuto completare la sua esibizione in due giorni.

Solo qualche anno dopo l'attore si è aperto sull'accaduto nel corso di una commovente intervista a Sixty Minutes: "Le ho parlato e lei ha detto: 'Oh tesoro. Ho fatto un tuffo nella neve'. È così che lo descrisse", ricorda Neeson. "L'impatto le aveva lasciato il cervello schiacciato contro il lato del cranio. Mi è stato detto che era morta a livello cerebrale. Era in supporto vitale e roba del genere. E io sono entrato nella stanza ... e le ho detto che l'amavo. Ho detto: 'Tesoro, non puoi tornare indietro da questo. Hai sbattuto la testa. È - non so se riesci a sentirmi, ma questo è - questo è ciò che è successo'".

