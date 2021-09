Liam Neeson torna al cinema nel 2022: scoprite il nuovo action Blacklight

Uscirà il prossimo 11 febbraio nelle sale cinematografiche americane Blacklight, il nuovo thriller diretto da Mark Williams, che avrà per protagonista Liam Neeson. Il film, come riporta in esclusiva Deadline, sarà distribuito da Briarcliff Entertainment, in seguito a un accordo raggiunto nella giornata di martedì.

In Blacklight Liam Neeson, che ha recentemente raccontato di aver rifiutato il ruolo di James Bond negli anni Novanta, interpreta un inquieto faccendiere dell'FBI che ha il compito di tirare fuori agenti sotto copertura da situazioni pericolose. Si ritroverà nel bel mezzo di una cospirazione mortale quando uno di questi agenti metterà in discussione le stesse persone per cui sta lavorando.

Scritto dallo stesso Mark Williams insieme a Nick May, il film è interpretato, tra gli altri, anche da Aidan Quinn, Emmy Raver-Lampman e Taylor John Smith.

"È un onore lavorare ancora una volta con l'incomparabile Liam Neeson e con un regista del calibro di Mark Williams" ha dichiarato Tom Ortenberg, CEO di Briarcliff. "Liam e Mark hanno ancora una volta offerto l'azione e le emozioni che il pubblico deve provare sul grande schermo" ha aggiunto il produttore Myles Nestel.

Per il regista, invece, "È stato fantastico lavorare di nuovo con Liam, vederlo dare vita a un personaggio davvero unico che opera nello spazio grigio tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato."

