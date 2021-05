Liam Neeson torna in azione con The Ice Road, nuovo originale Netflix: il trailer!

The Ice Road, il nuovo thriller d'azione con protagonista Liam Neeson, acquistato da Netflix che lo distribuirà in esclusiva, si è mostrato finalmente con il suo primo trailer ufficiale.

La storia racconta di come un autista dei ghiacciai (Liam Neeson) si ritrovi a condurre una missione di salvataggio su un oceano ghiacciato, dopo che una miniera di diamanti è crollata nelle regioni settentrionali del Canada: per salvare la vita ai minatori, rimasti intrappolati, l'uomo dovrà affrontare lo scongelamento delle acque e una terribile tempesta, ma il gruppo non sa che un'altra minaccia cova nell'ombra, pronta ad ostacolarli ...

Scritto e diretto da Jonathan Hensleigh, The Ice Road include nel cast anche Laurence Fishburne, star di Matrix, John Wick e Batman v Superman. Nel cast anche Benjamin Walker, Amber Midthunder, Marcus Thomas, Holt McCallany, Martin Sensmeier, Matt McCoy e Matt Salinger in ruoli di supporto.

Il servizio di streaming on demand Netflix ha acquistato i diritti di distribuzione del film negli Stati Uniti per la bellezza di $18 milioni di dollari allo scopo di rimpinguare la sua nutrita offerta di film settimanali, e la data di uscita è fissata per il 25 giugno prossimo: praticamente il film perfetto per chi cerca un po' di refrigerio durante l'estate. Al momento non si conoscono i piani per una distribuzione globale, dunque se siete dei fan del grande Liam Neeson rimanete sintonizzati.

