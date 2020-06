Liam Neeson, terribile compleanno per la star: la madre muore a poche ore dalla festa

Katherine 'Kitty' Neeson è deceduta all'età di 94 anni nell'Irlanda del Nord sabato 06 giugno, poche ore prima che il figlio, la star hollywoodiana Liam Neeson, festeggiasse il suo 68esimo compleanno oggi 7 giugno.

Il funerale della donna è stato celebrato nella chiesa di Tutti i Santi a Ballymena, ed è stata trasmessa in streaming in diretta sulla pagina Facebook della chiesa a causa della pandemia di coronavirus. Durante la funzione, il parroco mons. Paddy Delargy ha dichiarato: "Preghiamo per i fedeli defunti. Preghiamo per coloro che sono morti di recente ... e Kitty Neeson". La triste notizia è stata anche menzionata da Peter Johnston, sindaco del Mid and East Antrim Borough Council. Ha detto al Ballymena Daily: "Sono molto dispiaciuto di apprendere della morte della signora Neeson. Come sindaco di Mid and East Antrim, ho indetto un minuto di silenzio alla riunione del consiglio di martedì prossimo. Riposa in pace, Kitty."

Liam Neeson - che non ha ancora commentato pubblicamente la triste notizia - ha perso sua moglie Natasha Richardson nel 2009 a causa di un un grave trauma cranico subito dalla donna durante un incidente su una pista da sci a Montreal, in Canada. La star di Hollywood in precedenza aveva ammesso di non aver ancora superato il lutto. Riflettendo sulla sua morte, ha detto: "Ci sono dei periodi, mentre sono nella nostra residenza di New York, nei quali, quando sento la porta aprirsi, penso che sia lei. Lasciava sempre cadere le chiavi sul tavolo, quindi ogni volta che sento quella porta aprirsi penso anche che di lì a poco sentirò di nuovo quel rumore. E poi il dolore mi colpisce come un'onda."

