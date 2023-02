Liam Neeson, la star di Taken torna a collaborare con Neil Jordan in The Riker's Ghost

La star di Taken Liam Neeson sarà il protagonista del thriller The Riker's Ghost, nel quale tornerà per la quinta volta a recitare per il connazionale Neil Jordan. L'ultima collaborazione è recentissima, risalente al 2022 nel film Marlowe. Jordan è uno dei registi che ha contribuito significativamente al successo di Neeson.

In The Riker's Ghost, Liam Neeson interpreta un detenuto vicino alla fine della pena che si trova costretto a far evadere un terrorista dalla prigione. Scritto da Sean O'Keefe e Brian Rudnick, il film dovrebbe entrare in produzione nel mese di settembre.



Neil Jordan ha parlato del progetto in questi termini:"Si tratta di una versione unica del 'prison escape', un viaggio a mani nude dall'incarcerazione alla libertà da parte di qualcuno che vuole solo finire il proprio mandato. Il riluttante evaso sarà interpretato da Liam Neeson, e non vedo l'ora di esplorare questo nuovo personaggio con lui". Famoso per i suoi ruoli nei film action, Liam Neeson sarà nel reboot di Una pallottola spuntata, ereditando il ruolo che fu Leslie Nielsen.



L'attore irlandese ha recitato per Neil Jordan nei film High Spirits - Fantasmi da legare, Michael Collins, Breakfast on Pluto e il recente Marlowe.

Famoso per il ruolo di Qui-Gon Jin nella saga prequel di Guerre Stellari, Liam Neeson non tornerà in Star Wars, come lui stesso ha dichiarato:"Ormai ho perso il filo".