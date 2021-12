Liam Neeson, la star di Taken narratore del documentario Ireland: ecco il nuovo trailer

Liam Neeson tornerà alle radici narrando un documentario per il grande schermo, Ireland, che verrà distribuito in formato IMAX dall'11 febbraio. Nato a Ballymena, in Irlanda del Nord, Neeson è da sempre molto legato alla sua terra e alle sue origini e questo progetto sembra perfetto per consolidare il suo legame con il luogo natio.

Il film segue lo scrittore irlandese Manchán Magan in un'avventura attraverso il Paese, esplorando la storia, la cultura e i paesaggi mozzafiato dell'isola irlandese e collegando gli abitanti originari del luogo da tutto il mondo alla loro terra, alla loro lingua e alle loro storie.



Insieme a Manchán troviamo la violinista da concerto Patricia Treacey e quattro adolescenti irlandesi che cercano di comprendere meglio la storia e le tradizioni del proprio popolo.

Il film comprende location quali Dublino, Belfast, Kilkenny, Cong, le scogliere di Moher, il Giant's Causeway e le isole Skellig. A questo link trovate il trailer del film.



Il progetto vede Liam Neeson tornare a collaborare con MacGillivray Freeman Films, casa di produzione e distribuzione specializzata in film girati in 70mm per schermi maestosi.

"C'è un movimento in Irlanda per riconnettersi con la nostra eredità, per riscoprire cosa significa essere irlandese, e sono lieto di contribuire a portare gioia e diversità di tutto quanto l'Irlanda ha da offrire, sia il vecchio che il nuovo, con la maestosità di IMAX e il pubblico di tutto il mondo" ha dichiarato l'attore.



