Liam Neeson, la star di Taken mostra come si sferra un pugno finto sul set!

Mercoledì Liam Neeson ha partecipato ad una puntata del The Tonight Show Starring Jimmy Fallon e ha mostrato al conduttore come si sferrano dei perfetti pugni finti durante le riprese di un film. Fallon aveva chiesto all'attore, noto per le sue celebri sequenze di combattimento e azione, in che modo rende i pugni così realistici.

A quel punto Liam Neeson - il quale ha annunciato che non ci sarà un ritorno nel ruolo di Qui-Gon Jin - ha allestito una scena immaginaria in cui finge di minacciare Jimmy Fallon per aver flirtato con la sua ragazza, spiegando che avrebbe puntato il pugno al mento del presentatore tv.



"Già non mi piace... Non voglio recitare con te, stai diventando troppo reale" ha dichiarato Fallon. A quel punto Neeson ha sferrato il pugno finto con il braccio sinistro, con Fallon che ondeggiava accanto a lui.



"Alcuni stunt-man diranno che quando vieni preso a pugni la testa oscilla avanti e indietro. Penso che sia una cavolata. Se vieni preso a pugni rimarrai lì per qualche secondo" ha spiegato Neeson, con Fallon che ha controbattuto:"È così che si fa! Il mio insegnante di recitazione!".



L'attore irlandese è protagonista di Marlowe, il nuovo film in cui ha recitato; inoltre, Liam Neeson tornerà a lavorare con Neil Jordan in una avventura sul grande schermo dal titolo The Riker's Ghost. E voi in quale film avete apprezzato maggiormente il talento di Liam Neeson?